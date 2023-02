Mbappé é relacionado pelo PSG para enfrentar Bayern na Champions

Depois de se recuperar antes do previsto, o atacante Kylian Mbappé foi relacionado pelo Paris Saint-Germain para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique, que será disputado nesta terça-feira (14).

Mbappé sofreu no dia 1º de fevereiro uma lesão muscular na coxa esquerda e o tempo previsto de recuperação era de três semanas, mas retornou aos treinos no domingo e participou das atividades desta segunda-feira.

No início do treinamento aberto à imprensa, o atacante participou de uma roda de 'bobinho' com Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Achraf Hakimi e Marquinhos.

Ausente na derrota de sábado para o Monaco (3 a 1) pelo Campeonato Francês, devido a dores no músculo posterior da coxa, Messi também foi relacionado para enfrentar o Bayern, mas seu retorno já tinha sido anunciado pelo clube.

Neymar também está à disposição do técnico Christophe Galtier, que poderá contar com o trio de ataque "MNM" para o jogo mais importante até agora desde o início da temporada.

O zagueiro Presnel Kimpembe, desfalque durante três meses, mas que atuou nos últimos dez minutos do jogo contra o Monaco, é outro que aparece entre os relacionados.

O jogo de volta contra o Bayern nas oitavas da Champions está programado para o dia 8 de março, na Allianz Arena, em Munique.

