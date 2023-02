Governo da Colômbia e ELN se reúnem no México para estabelecer bases de cessar-fogo

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) retomaram nesta segunda-feira(13), na Cidade do México, as negociações para estabelecer as bases de um eventual cessar-fogo bilateral, após episódios de tensão recentes entre as partes.

O segundo ciclo dessa mesa de diálogo começou com um evento público presidido pelo chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, e os chefes das delegações do governo colombiano e da guerrilha.

"Cabe a nós (...) reinterpretar o cessar-fogo e não vê-lo somente como um redução dos confrontos armados, mas, principalmente, como uma redução das hostilidades sobre a população civil e das atividades ilegais geradoras de danos e de violência", disse Otty Patiño, chefe da delegação do governo de esquerda de Gustavo Petro.

Já Pablo Beltrán, da delegação do ELN, detalhou que, nesta segunda rodada de diálogo, buscará chegar a um acordo para uma agenda definitiva de negociações e se ocupará das condições para um "cessar-fogo bilateral, temporário e nacional".

As negociações continuam "com a determinação de alcançar uma paz integral e duradoura". No entanto, a mesa "não fará uma revolução por contrato, nem decretará uma desmobilização automática dos rebeldes", destacou.

Após quase quatro anos de suspensão, as partes reiniciaram as negociações em Caracas em novembro passado, na tentativa de chegarem a um acordo para pôr fim ao conflito com a última guerrilha reconhecida na Colômbia após o desarmamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc, marxista), em 2017. Nesta segunda rodada, Brasil, Chile, Venezuela, Noruega e México participam como garantidores.

A primeira rodada, que durou 21 dias, terminou com anúncios de libertações de reféns e ações humanitárias, mas sem um cessar-fogo.

Em seu anúncio deste domingo, o governo destacou o "cumprimento dos acordos do primeiro ciclo", como "o alívio humanitário para os presos" do ELN e o envio de uma "caravana humanitária" a regiões como Bajo Calima e Medio San Juan. Porém, as partes tiveram contratempos recentemente.

Em 1° de janeiro, o próprio presidente Petro, um ex-guerrilheiro do Movimento 19 de Abril (M-19), anunciou que seu governo havia acordado um cessar-fogo de seis meses com cinco grupos armados, entre eles, o ELN. Três dias depois, o ELN negou ter acordado uma trégua com o governo. O governo suspendeu o cessar-fogo e ,em 30 de janeiro, o Exército executou nove supostos rebeldes do ELN.

Surgido em 1964, no calor da Revolução Cubana, com cerca de 3.500 combatentes, o ELN tem uma estrutura federada, com relativa independência entre suas frentes, o que dificulta um eventual acordo, segundo especialistas.

