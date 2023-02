Explosão de bomba deixa ao menos 3 mortos e 9 feridos em Mianmar

Três pessoas morreram e outras nove ficaram feridas, nesta segunda-feira (13), pela explosão de uma bomba em uma estação de trem no sul de Mianmar, anunciaram a junta militar que governa o país e os meios de comunicação.

A explosão aconteceu no município de Nyaunglaybin, na região de Bago, a cerca de 150 km de Yangon, detalhou o gabinete de imprensa da junta.

Os veículos de comunicação, citando moradores da região, também informaram que houve três mortes e pelo menos nove feridos.

O comunicado da junta acusa as Forças de Defesa do Povo, que reúnem opositores dos militares no poder, de responsabilidade pelo atentado, mas não apresenta nenhuma prova contra o grupo.

A junta e as Forças de Defesa do Povo acusaram-se mutuamente de diversas explosões letais ocorridas nos últimos meses.

As Forças de Defesa do Povo da região de Bago, que assumiram responsabilidade por uma explosão que danificou uma ponte de Nyaunglaybin em 9 de fevereiro, não reagiram às acusações da junta nesta segunda.

Mianmar está afundada no caos desde o golpe de Estado de 2021 que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi. Há enfrentamentos quase diários entre os rebeldes e as forças da junta.

