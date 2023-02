Ex-CEO da Wirecard nega acusações de fraude durante julgamento na Alemanha

O ex-CEO da empresa de pagamentos digitais Wirecard, Markus Braun, negou nesta segunda-feira (13) as acusações de fraude durante o julgamento na Alemanha do maior escândalo financeiro da história do país.

"Eu rejeito todas as acusações", declarou Braun no início de uma audiência que deve durar várias horas perante um tribunal em Munique.

O ex-CEO, de 53 anos, que corre o risco de ser condenado a vários anos de prisão, negou ter "conhecimento de qualquer tipo de peculato" cometido dentro da empresa que dirigiu desde 2002.

Ele também afirmou que ficou "chocado ao pensar nos acionistas e nos trabalhadores" quando um comunicado foi publicado em 18 de junho de 2020, revelando o escândalo gigantesco.

A empresa desabou na Bolsa em junho de 2022, depois que os executivos reconhecerem que um quarto dos seus ativos, uma parte equivalente a 1,9 bilhão de euros (cerca de 2 bilhões de dólares), não existia.

Até então, a empresa de pagamentos online era uma estrela na Bolsa de Frankfurt e suas ações valiam mais que as do Deutsche Bank.

O ex-CEO da empresa, que está preso desde junho de 2020, acusa o ex-diretor de contabilidade, Stephan von Erffa, e Oliver Bellenhaus, que era diretor de uma filial em Dubai.

Os dois ex-executivos da empresa também estão sendo julgados em Munique.

O tribunal projeta que as audiências devem prosseguir até 2024 para tentar esclarecer o escândalo sem precedentes na Alemanha, que chocou o mundo das finanças e a esfera política.

