Em crise, PSG sonha com presença de Mbappé ao lado de Messi para encarar Bayern na Champions

Em crise após uma sequência de maus resultados, o Paris Saint-Germain tem muito a temer ao receber o Bayern de Munique nesta terça-feira (14), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, mas o possível retorno de Kylian Mbappé ao lado de Lionel Messi mantém as esperanças dos torcedores franceses.

A dura derrota para o Monaco no sábado (3 a 1) no Campeonato Francês colocou o clube parisiense em crise e levantou muitas dúvidas quanto às possibilidades da equipe na Champions.

Desde o retorno do futebol europeu após a Copa do Mundo de 2022, o PSG sofreu quatro derrotas, quando estava invicto durante a primeira parte da temporada, e o técnico Christophe Galtier vai ameaçado para o duelo com o Bayern, apesar da liderança na Ligue 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o time alemão, que se recuperou rapidamente de um início início de ano difícil e cheio de lesões (Manunel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui), tem tudo para estragar a temporada dos franceses.

O desafio para Galtier será encontrar soluções para motivar uma equipe abalada mentalmente e desgastada fisicamente.

O treinador apostará todas as fichas na Champions, a grande obsessão dos donos cataris do PSG, e terá que superar pela primeira vez um ambiente sufocante em uma fase eliminatória da principal competição continental do planeta.

Neste oceano de incertezas, o clube parisiense mantém as esperanças após o retorno de Kylian Mbappé aos treinamentos desde domingo.

Depois de ter sofrido uma lesão muscular na coxa no dia 1º de fevereiro e ter sido anunciado como desfalque por três semanas, o atacante francês parece recuperado e foi relacionado para o jogo, embora deva começar no banco de reservas.

Com a recuperação rápida de Mbappé, o PSG tem seu melhor antídoto para a crise, pelo menos no aspecto psicológico, embora o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, nunca tenha descartado a presença do jogador no duelo.

"Preparo o jogo como se ele fosse jogar", explicou Nagelsmann no início de fevereiro.

Além de Mbappé, o PSG vai recuperar outros elementos que podem equilibrar o confronto com o Bayern, que vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Alemão.

Lionel Messi e Marco Verratti, ausentes contra o Monaco por lesão, estão confirmados para a partida de terça-feira no Parque dos Príncipes, além de Presnel Kimpembe, recuperado se sua lesão no tendão de Aquiles, que poderá ajudar uma defesa longe de estar sólida no momento.

Com estes três jogadores e Mbappé pelo menos no banco, o PSG terá uma cara diferente da mostrada em Mônaco e contará com todos os trunfos para encarar seu carrasco na final da Champions de 2020.

Pelo lado do Bayern, sem Sadio Mané, Nagelsmann confia no ataque em Kingsley Coman e Eric Maxim Choupo-Moting, velhos conhecidos do PSG.

Coman, formado no time francês, é para o treinador alemão uma peça "extremamente importante" e Choupo-Moting continua sendo muito útil, enquanto Mané é esperado para o jogo de volta, no dia 8 de março, em Munique.

kn/jed/psr/cb

Tags