Disparidade econômica com a Premier League é "muito grande", diz técnico do Milan

O técnico do Milan, Stefano Pioli, considerou nesta segunda-feira que a disparidade econômica com os principais clubes da Premier League se tornou "muito grande", mas afirmou que sua equipe será capaz de encarar de igual para igual o Tottenham nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"Prefiro me concentrar no aspecto esportivo, mas não podemos rivalizar com eles economicamente", disse Pioli durante entrevista coletiva no centro de treinamento de Milanello.

"Eles gastaram 900 milhões de euros (em janeiro) e nós, na Itália, não gastamos nada, o que demonstra que há uma brecha econômica muito grande", acrescentou o treinador, referindo-se à quantia desembolsada pelos clubes da primeira divisão inglesa na janela de transferências de inverno na Europa.

Apesar de tudo, Piolo acredita em uma vitória do Milan na terça-feira sobre o Tottenham, "uma equipe com características inglesas, que tem um jogo direto" e "intenso".

"Achamos que temos um nível igual ao do Tottenham e que podemos passar de fase", acrescentou o técnico italiano.

Após um começo de ano difícil, o Milan derrotou o Torino (1 a 0) na última sexta-feira, pelo Campeonato Italiano, graças a um gol do atacante francês Olivier Giroud, que na Inglaterra vestiu as camisas de Arsenal e Chelsea.

Na fase de grupos da Champions, o time 'rossonero' terminou em segundo de sua chave, atrás justamente dos 'Blues'.

