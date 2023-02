Champions "tem um valor especial para o PSG", diz técnico do Bayern

O técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, afirmou nesta segunda-feira, véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, que o torneio continental tem "um valor especial" para o clube francês, que ainda busca seu primeiro título europeu.

Nagelsmann não assume favoritismo para o Bayern diante do mau momento do PSG, que em 2023 já perdeu três jogos na Ligue 1 e foi eliminado pelo Olympique de Marselha nas oitavas da Copa da França.

"Não nos concentramos muito na situação do PSG na liga. A Champions é outra competição", disse o treinador bávaro em entrevista coletiva.

"Acho que para o PSG (a Champions) tem um valor especial, muito importante", porque é o maior objetivo do clube desde que foi comprado pelo catari Nasser Al-Khelaifi, em 2011.

O Bayern também viveu um mau momento com três empates no início deste ano, mas agora soma três vitórias consecutivas, que permitiram à equipe manter a liderança do Campeonato Alemão com um ponto de vantagem sobre o Union Berlin.

Na Liga dos Campeões, antes da pausa para a Copa do Mundo de 2022, o time se impôs em um forte grupo com Inter de Milão e Barcelona, ganhando seus seis jogos, com 18 gols marcados e apenas dois sofridos.

"A Champions é importante para mim e para o clube. Quero ganhá-la antes de ficar velho", brincou Nagelsmann, que afirmou que sua equipe está concentrada nos "grandes nomes do adversário", entre os rumores sobre se Kylian Mbappé e Lionel Messi já estão recuperados de suas lesões.

Os atacantes do PSG "só podem ser parados se jogarmos como equipe, como coletivo".

"Temos que evitar os passes antes que a bola chegue até Neymar ou Mbappé, mas também precisamos prestar atenção em outros jogadores, que têm muita qualidade", concluiu.

