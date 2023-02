Blinken se diz 'profundamente preocupado' com decisão de Israel de expandir assentamentos

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou-se "profundamente preocupado", nesta segunda-feira (13), com a decisão de Israel de legalizar nove assentamentos na Cisjordânia ocupada e um plano para construir novas residências nas colônias existentes.

"Estamos profundamente preocupados com a decisão tomada ontem [domingo] por Israel de avançar na construção de até 10.000 residências e de iniciar o processo de legalização de nove assentamentos na Cisjordânia que, antes, eram considerados ilegais, segundo a legislação israelense", afirmou o titular da diplomacia norte-americana em comunicado.

"Assim como os governos anteriores, democratas e republicanos, nós nos opomos firmemente a esse tipo de medida unilateral, que exacerba as tensões e solapa os esforços para negociar uma solução de dois Estados", acrescentou Blinken.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As medidas anunciadas neste domingo pelo gabinete de segurança israelense acontecem depois de uma visita recente de Blinken àquela região, na qual ele advertiu que a expansão dos assentamentos deixaria ainda mais tensas as relações com os palestinos.

"Qualquer coisa que nos distancie da visão de dois Estados para dois povos é prejudicial para a segurança de Israel a longo prazo", afirmou o secretário de Estado americano.

O gabinete de segurança israelense tomou a decisão de legalizar os assentamentos como represália a uma série de atentados palestinos em Jerusalém Oriental.

Os nove assentamentos eram ilegais, segundo a legislação israelense, pois foram estabelecidos sem a aprovação do governo, embora a ONU considere ilegal qualquer assentamento judaico na Cisjordânia, com base no direito internacional.

Desde a guerra árabe-israelense de junho de 1967, Israel ocupa partes da Cisjordânia. Atualmente, 475 mil israelenses vivem nesses assentamentos na Cisjordânia (excluindo Jerusalém Oriental), onde vivem 2,8 milhões de palestinos.

lb/dax/dga/ad/ag/rpr/lb

Tags