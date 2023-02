Autoridades de saúde dos EUA alertam sobre saúde mental de adolescentes

As autoridades sanitárias dos Estados Unidos soaram o alarme, nesta segunda-feira (13), diante de números muito preocupantes sobre a saúde mental dos estudantes do ensino médio, em especial as adolescentes, em um relatório que analisa as mudanças ao longo de uma década.

Quase três de cada cinco meninas que cursam o ensino médio (57%) se sentiram tristes ou desesperançoso em 2021 durante um período de ao menos duas semanas, o que as levou a interromper suas atividades habituais, segundo o documento dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), principal agência federal de saúde do país.

Este número, que é aproximadamente o dobro dos meninos, é o mais alto em 10 anos. Em 2011, 36% das jovens havia expressado o mesmo.

Além disso, uma em cada três alunas do ensino médio (30%) considerou seriamente o suicídio em 2021, em comparação aos 19% de 2011. Entre os garotos, foi um em cada cinco (18%).

O estudo revelou também que uma em cada cinco adolescentes (18%) sofreu violência sexual em 2021, e mais de uma em cada dez (14%) foi forçada a ter relações sexuais.

Esses dados são provenientes de um questionário realizado a cada dois anos com estudantes do ensino médio americano, de 15 a 18 anos aproximadamente.

Os registros "mostram que nossos adolescentes precisam de muito mais apoio para superar a situação, ter esperança e prosperar", indicou Debra Houry, funcionária dos CDC, em comunicado.

"Ficou demonstrado que os programas de prevenção nas escolas proporcionam uma proteção vital diante dessas crescentes ondas de trauma", disse.

