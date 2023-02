Apesar de revisão da sentença, alguns separatistas catalães continuarão inabilitados

O Supremo Tribunal espanhol revisou a sentença dos nove separatistas catalães condenados pela tentativa de secessão de 2017, e indultados parcialmente depois, e manteve a pena de inabilitação para quatro deles, apesar da reforma do Código Penal, impulsionada pelo governo de esquerda.

Entre os que vão ficar sem poder disputar um cargo público - no seu caso, até 2031 -, destaca-se Oriol Junqueras, vice-presidente do Executivo catalão, que era chefiado por Carles Puigdemont, e condenado depois a 13 anos de prisão por sedição e peculato.

Assim como os demais condenados, que passaram mais de três anos presos, os juízes do Tribunal Supremo aplicam a Junqueras a revogação do crime de sedição, aprovada em dezembro pelo Parlamento espanhol, que na maioria dos casos é substituído pelo de desobediência, com penas menores, segundo a decisão publicada nesta segunda.

O influente presidente da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) não se beneficia, no entanto, da reforma do crime de peculato, pois os juízes consideram que a gravidade do suposto desvio de fundos públicos para financiar atos como o referendo de autodeterminação de 2017, declarado ilegal, não pode ser rebaixada.

Junqueras, assim como os outros três condenados pelos dois crimes, não poderá, assim, se candidatar a eleições até a próxima década. Os outros cinco ex-presos, com sentenças apenas por sedição, já poderão voltar à vida pública.

