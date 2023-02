Pentágono diz que EUA conversou com China sobre balão 'espião'

Os Estados Unidos mantiveram contatos com Pequim sobre o suposto balão espião chinês abatido em 4 de fevereiro, depois que as tentativas de diálogo do Pentágono foram rejeitadas por dias, disse um funcionário do Departamento de Defesa neste domingo (12).

"Houve contatos com a RPC (República Popular da China) sobre o balão", afirmou a repórteres a secretária de Defesa, Melissa Dalton.

