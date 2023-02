Passa de 30.000 total de mortos por terremoto na Turquia e na Síria

O balanço do devastador terremoto que abalou Turquia e Síria na segunda-feira (6) subiu para 33.179 mortos no domingo (12), conforme dados oficiais.

O terremoto de magnitude 7,8 deixou 29.605 mortos no sul da Turquia, anunciou hoje a agência pública de gestão de catástrofes do país, aos quais se somam 3.574 óbitos registrados na Síria. De acordo com a ONU, porém, o número final dessa tragédia pode ser pelo menos duas vezes maior.

