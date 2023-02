Manchester United vence Leeds e sobe para 2º no Campeonato Inglês

Depois do empate em 2 a 2 com o mesmo adversário na última quarta-feira, o Manchester United ficou neste domingo com os três pontos ao derrotar o Leeds por 2 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, e subiu provisoriamente para a segunda posição na tabela.

Com 46 pontos, os 'Red Devils' ultrapassam o rival Manchester City (45 pontos), que recebem o Aston Villa ainda neste domingo, e abrem cinco pontos em relação ao Newastle (4º).

O time do técnico Erik Ten Hag, que dominou a partida, mostrou paciência para abrir o placar só no minuto 80 com o atacante Marcus Rashford, que marcou seu nono gol nas últimas dez rodadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pouco depois, Wout Weghorst encontrou Alejandro Garnacho livre e o jovem de 18 anos ampliou batendo de direita (85').

Antes de viajar à Espanha para enfrentar o Barcelona na próxima quinta-feira pela Liga Europa, o Manchester United se mostrou sólido e eficaz, apesar das ausências de Casemiro e Christian Eriksen.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

West Ham - Chelsea 1 - 1

Arsenal - Brentford 1 - 1

Fulham - Nottingham 2 - 0

Leicester - Tottenham 4 - 1

Crystal Palace - Brighton 1 - 1

Southampton - Wolverhampton 1 - 2

Bournemouth - Newcastle 1 - 1

- Domingo:

Leeds - Manchester United 0 - 2

Manchester City - Aston Villa

- Segunda-feira:

(17h00) Liverpool - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 51 21 16 3 2 46 18 28

2. Manchester United 46 23 14 4 5 38 28 10

3. Manchester City 45 21 14 3 4 53 21 32

4. Newcastle 41 22 10 11 1 35 13 22

5. Tottenham 39 23 12 3 8 42 35 7

6. Brighton 35 21 10 5 6 39 28 11

7. Fulham 35 23 10 5 8 34 30 4

8. Brentford 34 22 8 10 4 36 29 7

9. Chelsea 31 22 8 7 7 23 22 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 21 8 4 9 25 31 -6

12. Crystal Palace 25 22 6 7 9 20 30 -10

13. Leicester 24 22 7 3 12 36 38 -2

14. Nottingham 24 22 6 6 10 17 37 -20

15. Wolverhampton 23 22 6 5 11 17 31 -14

16. West Ham 20 22 5 5 12 19 27 -8

17. Leeds 19 22 4 7 11 28 38 -10

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. Bournemouth 18 22 4 6 12 20 44 -24

20. Southampton 15 22 4 3 15 18 40 -22

bds/iga/mcd/cb

Tags