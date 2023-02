Lanterna do Campeonato Inglês, Southampton demite técnico Nathan Jones

O Southampton, lanterna do Campeonato Inglês e que no sábado sofreu sua 15ª derrota em 22 rodadas (2 a 1 para o Wolverhampton), anunciou neste domingo a demissão de seu segundo técnico na temporada, Nathan Jones, que tinha apenas três meses no cargo.

Contra os 'Wolves', o time sofreu a sétima derrota sob o comando de Jones, que chegou em novembro do ano passado para substituir Ralph Hasenthüttl, demitido depois de quatro anos no clube.

O Southampton ocupa a última posição da Premier League com 15 pontos, quatro atrás do Leeds (17º), que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O espanhol Rubén Sellés, até agora um dos preparadores da equipe, será o técnico de forma interina, informou o clube, que no próximo sábado enfrentará o Chelsea em Stamford Bridge.

