Jornalista é solta no Irã após uma semana presa

A jornalista iraniana Elnaz Mohammadi, do jornal reformista Ham Mihan, foi solta sob fiança, após passar uma semana presa - anunciou o veículo de comunicação neste domingo (12).

"A editora-chefe da editoria de Sociedade do Ham Mihan, Elnaz Mohammadi, foi posta em liberdade sob fiança da prisão de Evin, em Teerã", disse o jornal, que publicou sua foto após sua libertação.

A imprensa local havia anunciado sua prisão em 5 de fevereiro, após sua intimação pela Justiça.

Sua irmã Elaheh, jornalista do mesmo jornal, foi acusada pela Justiça de "propaganda contra o sistema" e "conspiração contra a segurança nacional" por cobrir o caso Mahsa Amini e está presa desde o final de setembro em Evin.

Por ocasião do 44º aniversário da República Islâmica, no sábado (11), o governo anunciou a libertação de um "número significativo" de detentos, entre eles, a pesquisadora franco-iraniana Fariba Adelkhah. Ela foi detida no Irã em junho de 2019 e condenada a cinco anos de prisão, acusada de atentar contra a segurança nacional.

De acordo com a Associação de Jornalistas de Teerã, dez jornalistas continuam presos por ligação com os protestos deflagrados pela morte, em setembro passado, da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini. Ela morreu sob custódia policial, após ser detido pela polícia de moralidade, acusada de violar o rígido código de vestimenta da República Islâmica.

