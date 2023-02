City vence Aston Villa e se aproxima do Arsenal na liderança do Inglês

Jogando no Etihad Stadium, o Manchester City (2º) venceu o Aston Villa (11º) por 3 a 1 neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, e se aproximou do líder Arsenal, seu próximo adversário.

Com três gols no primeiro tempo, o City não teve dificuldades para construir sua vitória, apesar de o artilheiro norueguês Erling Haaland ter sido substituído no intervalo.

Com 48 pontos, os 'Citizens' ficam a três dos 'Gunners', que empataram em casa no sábado com o Brentford (1 a 1) e ainda têm um jogo a menos na tabela.

Depois de perder várias chances de pressionar o Arsenal, como na derrota para o Tottenham na semana passada (1 a 0), o time do técnico Pep Guardiola entrou concentrado e abriu o placar logo no minuto 4 com o espanhol Rodri.

Pouco antes do intervalo, o artilheiro Haaland se transformou em garçom e serviu Ilkay Güdogan para fazer o segundo (39') e Riyad Mahrez marcou de pênalti o terceiro (45'+3).

O atacante norueguês não voltou do vestiário para o segundo tempo, mas sua substituição parece mais uma medida de precaução visando o jogo de quarta-feira com o Arsenal.

Apesar do gol de Ollie Watkins para o Villa (61'), o City administrou bem o resultado no segundo tempo e se resguardou para os desafios que tem pela frente na temporada, tanto na Premier League como na Liga dos Campeões da Europa.

Mais cedo, o Manchester United (3º) derrotou Leeds por 2 a 0 para se consolidar na zona de classificação para a Champions.

Com 46 pontos, os 'Red Devils' abrem cinco de vantagem sobre o Newastle (4º), que no sábado empatou com o vice-lanterna Bournemouth.

O time do técnico Erik Ten Hag, que dominou a partida, mostrou paciência para abrir o placar só no minuto 80 com o atacante Marcus Rashford, que marcou seu nono gol nas últimas dez rodadas.

Pouco depois, Wout Weghorst encontrou Alejandro Garnacho livre e o jovem de 18 anos ampliou batendo de direita (85').

Antes de viajar à Espanha para enfrentar o Barcelona na próxima quinta-feira pela Liga Europa, o Manchester United se mostrou sólido e eficaz, apesar das ausências de Casemiro e Christian Eriksen.

A 23ª rodada do Campeonato Inglês termina na segunda-feira, com o clássico entre Liverpool (10º) e Everton (18º) em Anfield.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

West Ham - Chelsea 1 - 1

Arsenal - Brentford 1 - 1

Fulham - Nottingham 2 - 0

Leicester - Tottenham 4 - 1

Crystal Palace - Brighton 1 - 1

Southampton - Wolverhampton 1 - 2

Bournemouth - Newcastle 1 - 1

- Domingo:

Leeds - Manchester United 0 - 2

Manchester City - Aston Villa 3 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Liverpool - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 51 21 16 3 2 46 18 28

2. Manchester City 48 22 15 3 4 56 22 34

3. Manchester United 46 23 14 4 5 38 28 10

4. Newcastle 41 22 10 11 1 35 13 22

5. Tottenham 39 23 12 3 8 42 35 7

6. Brighton 35 21 10 5 6 39 28 11

7. Fulham 35 23 10 5 8 34 30 4

8. Brentford 34 22 8 10 4 36 29 7

9. Chelsea 31 22 8 7 7 23 22 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 22 8 4 10 26 34 -8

12. Crystal Palace 25 22 6 7 9 20 30 -10

13. Leicester 24 22 7 3 12 36 38 -2

14. Nottingham 24 22 6 6 10 17 37 -20

15. Wolverhampton 23 22 6 5 11 17 31 -14

16. West Ham 20 22 5 5 12 19 27 -8

17. Leeds 19 22 4 7 11 28 38 -10

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. Bournemouth 18 22 4 6 12 20 44 -24

20. Southampton 15 22 4 3 15 18 40 -22

