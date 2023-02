Bezos e DiCaprio fecham acordo com Marina Silva para ação emergencial na Amazônia

Institutos filantrópicos do bilionário da Amazon e do ator irão mobilizar 11 entidades para captar recursos. Valores não foram divulgados oficialmente

O ator Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos, fundador da Amazon, fecharam um acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para implementar uma operação emergencial na Amazônia. A ação pretende para recuperar áreas degradadas pelo garimpo ilegal e descontaminar as regiões.

A ação será feita por meio dos institutos de filantropia do bilionário Jeff Bezos e do ator Leonardo DiCaprio. Juntos, eles irão mobilizar 11 entidades de filantropia para captar recursos. As informações são do jornalista Jamil Chade, colunista do UOL.

O esforço será o de captar os recursos para que, em 40 dias, a ação de emergência seja implementada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por enquanto, os valores dessa operação não estão sendo divulgados.

A colaboração dos institutos filantrópicos com o atual governo brasileiro vinha sendo comentada por Marina Silva desde janeiro. Durante o encontro anual do Fórum Econômico Mundial de Davos, a ministra do Meio Ambiente afirmou ter tido um encontro “muito promissor”, e o esforço seria de esforço de captar US$ 100 milhões para o Fundo Amazônia.