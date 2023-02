Barcelona vence Villarreal e aumenta vantagem na liderança do Espanhol

O Barcelona venceu fora de casa o Villarreal por 1 a 0 neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, e aumentou provisoriamente para 11 pontos sua vantagem na liderança sobre o Real Madrid (2º), que recebe o Elche (20º) na próxima quarta-feira.

O gol da vitória do time catalão foi marcado pelo jovem meia Pedri no minuto 18, após boa tabela com Robert Lewandowski na área.

Com a vantagem no placar, o Barça controlou a partida sem passar sustos, já que o Villarreal teve raras chances de chegar ao empate.

O Barcelona chega assim à 19ª vitória na temporada entre todas as competições e dá um grande passo para a conquista do título espanhol, que não vem desde 2019.

Por sua vez, o 'Submarino Amarelo' sofre sua terceira derrota seguida em LaLiga, depois de perder para Elche (3 a 1) e Rayo Vallecano (1 a 0), e cai para a oitava posição na tabela.

Mais cedo, o Atlético de Madrid (4º) venceu o Celta de Vigo (14º) fora de casa por 1 a 0, graças ao gol na reta final do holandês Memphis Depay (89').

Pressionado pelas vitórias de sábado de Betis (5º) e Athletic Bilbao (7º), o time 'colchonero' se mantém na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, a um ponto da Real Sociedad (3ª), que na segunda-feira visita o Espanyol (17º).

O Atlético não conseguiu criar perigo durante a maior parte do jogo, e inclusive foi pressionado na reta final depois de ficar com dez jogadores em campo devido à expulsão do zagueiro Stefan Savic (73'), mas a um minuto do fim do tempo regulamentar balançou as redes com Depay.

A equipe do técnico Diego Simeone, já eliminada das competições europeias e da Copa do Rei, tem apenas o Campeonato Espanhol em disputa, mas está 18 pontos atrás do líder Barcelona e a sete do Real Madrid. Logo, a classificação para a Champions é seu principal objetivo na temporada.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Girona 2 - 0

- Sábado:

Almería - Betis 2 - 3

Sevilla - Mallorca 2 - 0

Valencia - Athletic Bilbao 1 - 2

- Domingo:

Getafe - Rayo Vallecano 1 - 1

Celta Vigo - Atlético de Madrid 0 - 1

Valladolid - Osasuna

Villarreal - Barcelona 0 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Espanyol - Real Sociedad

- Quarta-feira:

(17h00) Real Madrid - Elche

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 56 21 18 2 1 43 7 36

2. Real Madrid 45 20 14 3 3 40 17 23

3. Real Sociedad 39 20 12 3 5 28 19 9

4. Atlético de Madrid 38 21 11 5 5 30 17 13

5. Betis 34 21 10 4 7 27 22 5

6. Rayo Vallecano 33 21 9 6 6 28 23 5

7. Athletic Bilbao 32 21 9 5 7 31 22 9

8. Villarreal 31 21 9 4 8 22 18 4

9. Osasuna 30 21 8 6 7 19 19 0

10. Mallorca 28 21 8 4 9 16 20 -4

11. Girona 24 21 6 6 9 27 31 -4

12. Sevilla 24 21 6 6 9 23 29 -6

13. Valladolid 24 21 7 3 11 15 28 -13

14. Celta Vigo 23 21 6 5 10 22 33 -11

15. Almería 22 21 6 4 11 25 34 -9

16. Cádiz 22 21 5 7 9 17 33 -16

17. Espanyol 21 20 4 9 7 24 30 -6

18. Valencia 20 21 5 5 11 26 26 0

19. Getafe 19 21 4 7 10 18 28 -10

20. Elche 9 20 1 6 13 15 40 -25

