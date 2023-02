Ataque atribuído ao Estado Islâmico deixa 11 mortos na Síria

Pelo menos 11 pessoas, a maioria civis, morreram em um ataque no centro da Síria atribuído ao grupo Estado Islâmico (EI) - anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos neste domingo (12).

O grupo jihadista "atacou cerca de 75 pessoas no sábado enquanto coletavam trufas na zona de Palmira", disse a ONG, acrescentando que morreram no ataque "10 civis, entre eles uma mulher e um membro das forças do regime (sírio)".

