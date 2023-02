'As bestas' conquista nove Goyas em noite de homenagem a Carlos Saura

O drama rural "As bestas" conquistou, no sábado (11), nove prêmios Goya, os mais importantes do cinema espanhol, tornando-se o grande vencedor de uma cerimônia de gala que homenageou o diretor Carlos Saura, falecido na véspera.

O filme dirigido por Rodrigo Sorogoyen ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor ator (o francês Denis Ménochet), melhor ator coadjuvante (Luis Zahera), assim como de melhores fotografia, música, figurino e som.

"Ser um bom diretor, além de estar sempre atento ao Carlos Saura, é cercar-se da melhor equipe possível. E eu consegui. Esse é o único mérito que eu tenho", declarou Sorogoyen, ao receber o prêmio de melhor diretor.

Na 37ª edição dos Goya, a surpresa foi que "Alcarrás", vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, não levou nenhuma estatueta, enquanto "Modelo 1977" ganhou cinco.

O prêmio de melhor atriz foi para a catalã Laia Costa, de 37 anos, por seu papel em "Cinco lobitos", no qual interpreta uma mulher que redefine sua relação com a mãe à luz de sua recém-maternidade.

O prêmio de melhor ator foi para Denis Ménochet que, depois de trabalhar com diretores franceses como François Ozon e Emmanuel Carrère, e estrangeiros como Quentin Tarantino ("Bastardos Inglórios") e Ridley Scott ("Robin Hood"), conquistou em Sevilha a distinção mais importante de sua carreira.

O cantor Joaquín Sabina e Leiva foram reconhecidos com o Goya de melhor canção original por "Sintiéndolo mucho", que dá título a um documentário sobre sua figura.

O filme "Argentina, 1985", sobre o julgamento dos comandantes da última ditadura argentina (1976-1983), indicado ao Oscar na cerimônia que acontece em março, cumpriu as previsões e conquistou o Goya de melhor filme ibero-americano. Com esta estatueta, a Argentina acumula seu 19º Goya nesta categoria, reforçando seu domínio.

O prêmio da Academia Espanhola de Cinema é um busto de bronze que representa o pintor espanhol Francisco Goya. Foi escolhido, porque seu nome era representativo e curto, como Óscar e César, embora o artista seja anterior à invenção da Sétima Arte.

A família de Carlos Saura, falecido na sexta-feira (10), recebeu o Goya de honra entregue por Carmen Maura. Os dois trabalharam juntos em "Ai, Carmela". A atriz descreveu-o como "um diretor maravilhoso, simpático, compreensivo".

"Muito obrigado a todos que têm colaborado comigo neste trabalho maravilhoso que é rodar um filme", escreveu o próprio Saura em uma mensagem preparada para agradecer pelo prêmio e que foi lida por sua mulher, Eulalia Ramón.

Considerado um dos quatro grandes diretores do cinema espanhol, ao lado de Luis Buñuel, Luis García Berlanga e Pedro Almodóvar, Saura faleceu aos 91 anos, deixando uma carreira que lhe valeu três prêmios no Festival de Berlim, e dois, em Cannes.

A outra homenageada da noite foi a atriz francesa Juliette Binoche, de 58 anos, que recebeu o Goya internacional. Dizendo-se orgulhosa, ela recordou Saura, "um diretor que me emocionou com olhos de uma menina".

