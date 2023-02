Antes de mata-mata da Liga Europa, Juventus vence Fiorentina no Italiano

Com um gol de cabeça do francês Adrien Rabiot, a Juventus venceu em casa a Fiorentina por a 1 0 neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, a três dias de receber o Nantes pela segunda fase da Liga Europa.

Apesar da vitória, a Juve (9ª) continua longe de brigar por posições na zona de classificação para a Champions League, com 12 pontos de desvantagem em relação à Roma (4ª).

Em um jogo com suspense até o final, o time 'bianconero' marcou no primeiro tempo com Rabiot aproveitando cruzamento do argentino Ángel Di María (34').

Pouco antes do apito final, a Fiorentina chegou ao gol com Gaetano Castrovilli (89'), mas a jogada foi anulada por um lance milimétrico apontado pela tecnologia do impedimento semiautomático.

No último jogo da Serie A deste domingo, o líder Napoli recebe a lanterna Cremonese no estádio Diego Armando Maradona.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Torino 1 - 0

- Sábado:

Empoli - Spezia 2 - 2

Lecce - Roma 1 - 1

Lazio - Atalanta 0 - 2

- Domingo:

Udinese - Sassuolo 2 - 2

Bologna - Monza 0 - 1

Juventus - Fiorentina 1 - 0

(16h45) Napoli - Cremonese

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Salernitana

(16h45) Sampdoria - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 21 18 2 1 51 15 36

2. Inter 43 21 14 1 6 41 26 15

3. Atalanta 41 22 12 5 5 41 24 17

4. Roma 41 22 12 5 5 29 19 10

5. Milan 41 22 12 5 5 38 30 8

6. Lazio 39 22 11 6 5 37 19 18

7. Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1

8. Udinese 30 22 7 9 6 30 25 5

9. Juventus 29 22 13 5 4 34 17 17

10. Monza 29 22 8 5 9 28 30 -2

11. Bologna 29 22 8 5 9 28 32 -4

12. Empoli 27 22 6 9 7 21 28 -7

13. Lecce 24 22 5 9 8 22 25 -3

14. Fiorentina 24 22 6 6 10 23 29 -6

15. Sassuolo 24 22 6 6 10 26 33 -7

16. Salernitana 21 21 5 6 10 25 41 -16

17. Spezia 19 22 4 7 11 19 37 -18

18. Hellas Verona 14 21 3 5 13 19 33 -14

19. Sampdoria 10 21 2 4 15 10 36 -26

20. Cremonese 8 21 0 8 13 15 37 -22

