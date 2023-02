"Vinícius faz a diferença em todos os jogos", diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacou o a importância do atacante brasileiro Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e marcou dois gols na vitória do time espanhol sobre o Al Hilal por 5 a 3 na final do torneio, disputada neste sábado, em Rabat (Marrocos).

"Vini está progredindo. Começou no ano passado, como a equipe, chegamos a ganhar a Champions e agora o Mundial. Ele está indo muito bem, estamos felizes com ele, principalmente porque vemos que continua melhorando. Está muito mais eficiente, faz a diferença em todos os jogos", declarou Ancelotti depois do título merengue.

"(Vinícius) Não jogará na quarta-feira porque está suspenso e voltará contra o Osasuna. Darei a ele dois dias de descanso que lhe farão bem, apesar de não mostrar sinais de cansaço", acrescentou o treinador, em referência ao duelo contra o Elche pelo Campeonato Espanhol.

Sobre o desempenho do Real Madrid, o italiano repetiu a mesma mensagem de entrevistas anteriores: "A equipe está melhorando, os lesionados estão voltando. Karim (Benzema) voltou, (Éder) Militão e (Thibaut) Courtois voltarão. Isso nos dará força para o final da temporada, no qual temos muita confiança".

"Hoje cometemos alguns erros atrás, mas fizemos um bom jogo, mostramos avanço", continuou.

Ancelotti também destacou a atuação do Al Hilal como uma mostra do crescimento do futebol.

"Está melhorando no mundo todo, quase já não há diferenças entre continente, embora o europeu ainda seja muito forte", concluiu.

