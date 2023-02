Sobe para 18 número de mortos por deslizamentos em uma semana no Peru

O balanço de mortos por deslizamentos de terra no sul e no centro do Peru subiu para 18, entre eles três crianças, com 27 feridos e 20 desaparecidos - informou o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) em um relatório divulgado na sexta-feira (10).

A 18ª vítima fatal em menos de uma semana foi registrada no distrito de San Ramón, na região de Junín, no centro do Peru, na encosta leste dos Andes.

Houve um deslizamento de terra "na madrugada de sexta-feira, 10 de fevereiro, como consequência das intensas chuvas na região", que causaram uma morte, além de deixar dois feridos em um veículo soterrado por pedras e lama, detalhou o Indeci.

Os desmoronamentos ocorreram na tarde de domingo no distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, na região de Arequipa, sul do país, depois que chuvas intensas provocaram "a ativação do barranco de San Martín", que causou destruições em uma unidade de saúde, residências e estradas, entre outros.

Na última segunda-feira, as autoridades confirmaram as primeiras 15 mortes em Arequipa causadas pelos deslizamentos.

Nos deslizamentos de Mariano Nicolás Valcárcel, as autoridades acreditam que há, "provavelmente, pessoas que não conseguiram sair e foram arrastadas pela terra", pois nos montes próximos aos povoados afetados se desenvolve muita atividade mineira.

No balanço de sexta-feira, foram identificados entre as vítimas fatais dois menores, de dez e um ano de idade. Eles se juntam a outra criança, de quatro anos, reconhecida na quinta-feira entre os falecidos.

Os outros seis corpos identificados correspondem a três homens e três mulheres entre os 20 e os 70 anos. As identidades dos demais mortos são desconhecidas.

O Indeci estima que haja também 4.320 pessoas afetadas no distrito de Valcárcel, onde 496 residências foram destruídas, enquanto outras 30 ficaram inabitáveis, e 1.065 afetadas, assim como danos em escolas, centros de saúde, uma ponte, estradas rurais e 40% da rede elétrica.

