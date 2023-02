11 baleias encalhadas são resgatadas no Sri Lanka

Três baleias morreram e 11 foram resgatadas. As baleias-piloto podem medir até seis metros de comprimento e pesar uma tonelada. São animais muito sociáveis

Onze baleias-piloto foram resgatadas neste sábado (11), após encalharem perto da costa oeste do Sri Lanka - anunciaram funcionários locais.

Uma equipe da Marinha colaborou nas tarefas de salvamento junto com os pescadores locais. Estes últimos soaram o alarme, quando viram as baleias próximas da localidade turística de Kudawa.

"Eram 14, mas três morreram", disse Eranda Gamage, responsável pela fauna selvagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tivemos que levá-las para águas mais profundas para soltá-las lá e que não voltassem à costa. A Marinha levou-as em seus barcos e as soltou", acrescentou.

As baleias-piloto, que podem medir até seis metros de comprimento e pesar uma tonelada, são animais muito sociáveis.

Embora os cientistas estudem o fenômeno há décadas, ainda são desconhecidas as razões, pelas quais as baleias aparecem encalhadas nos litorais.

Em 2020, as equipes de resgate do Sri Lanka conseguiram salvar 120 baleias-piloto, em uma operação com participação da Marinha nacional.





str/gle/axn/meb/mis/gc/tt

Tags