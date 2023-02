PSG perde para o Monaco (3-1) no Francês e vai pressionado para as oitavas da Champions

O Paris Saint-Germain, a três dias de receber o Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, foi derrotado fora de casa neste sábado pelo Monaco (3 a 1), que se coloca provisoriamente na vice-liderança do Campeonato Francês.

No topo da tabela, o PSG, no entanto, conta com sete pontos de vantagem sobre o time do Principado e oito sobre Olympique de Marselha (3º) e Lens (4º), que ainda entram em campo na rodada.

Aleksandr Golovin (4') e Wissam Ben Yedder (18' e 45'+2) marcaram para o Monaco, enquanto o jovem Warren Zaire-Emery (39') descontou para os parisienses, que não puderam contar com Kylian Mbappé, Lionel Messi e Marco Verratti.

Esta derrota, que acontece logo depois da eliminação da Copa da França para o Olympique (2 a 1), coloca pressão sobre o PSG nesta fase decisiva da temporada.

Depois da pausa para a Copa do Mundo de 2022, a equipe vem acumulando tropeços e chega muito pressionada para o enfrentar o Bayern daqui a três dias na Champions.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Francês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Nice - Ajaccio 3 - 0

- Sábado:

Monaco - PSG 3 - 1

(17h00) Clermont-Ferrand - Olympique de Marselha

- Domingo:

(09h00) Toulouse - Rennes

(11h00) Reims - Troyes

Montpellier - Brest

Lille - Strasbourg

Angers - Auxerre

(13h05) Nantes - Lorient

(16h45) Lyon - Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 54 23 17 3 3 55 20 35

2. Monaco 47 23 14 5 4 51 30 21

3. Olympique de Marselha 46 22 14 4 4 43 20 23

4. Lens 46 22 13 7 2 34 16 18

5. Rennes 40 22 12 4 6 41 25 16

6. Lille 38 22 11 5 6 38 27 11

7. Nice 37 23 10 7 6 30 21 9

8. Lorient 36 22 10 6 6 35 34 1

9. Lyon 32 22 9 5 8 33 24 9

10. Reims 30 22 6 12 4 26 26 0

11. Clermont-Ferrand 30 22 8 6 8 24 29 -5

12. Toulouse 29 22 8 5 9 36 38 -2

13. Nantes 25 22 5 10 7 23 26 -3

14. Brest 20 22 4 8 10 24 35 -11

15. Montpellier 20 22 6 2 14 31 45 -14

16. Troyes 19 22 4 7 11 33 48 -15

17. Strasbourg 18 22 3 9 10 27 39 -12

18. Ajaccio 18 23 5 3 15 18 42 -24

19. Auxerre 14 22 3 5 14 18 46 -28

20. Angers 9 22 2 3 17 18 47 -29

