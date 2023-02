PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TURQUIA SÍRIA TERREMOTO: Ajuda é lenta para Turquia e Síria, após terremoto que deixou mais de 25.000 mortos

=== TURQUIA SÍRIA TERREMOTO ===

KAHRAMANMARAS, Turquia:

Ajuda é lenta para Turquia e Síria, após terremoto que deixou mais de 25.000 mortos

A ajuda internacional chega lentamente neste sábado (11) a partes da Turquia e da Síria devastadas pelo forte terremoto que deixou 25.401 mortos - 21.848 na Turquia, e 3.553, na Síria -, além de centenas de milhares de necessitados e desabrigados.

ISTAMBUL, Turquia:

Muitas normas na construção na Turquia, mas pouco respeitadas

A Turquia, onde várias cidades do sudeste ficaram arrasadas pelo terremoto da última segunda-feira (6), conta com uma enormidade de normas para a construção, mas são tão pouco aplicadas que mesmo as edificações mais recentes não aderem a elas, necessariamente.

JABLEH, Síria:

Cidade síria de Jableh, salva da guerra, mas destruída por terremoto

Com prédio desabados, moradores presos sob os escombros e casas abandonadas, o terremoto uniu o destino da outrora tranquila cidade costeira de Jableh ao de outras cidades sírias devastadas por 12 anos de guerra.

Por Hashem OSSEIRAN

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- EUROPA

PARIS:

Sindicatos ameaçam parar França em março contra reforma da Previdência

Os sindicatos ameaçaram, neste sábado (11), "paralisar" a França em março, se o presidente Emmanuel Macron não ouvir a rejeição da maioria da população à sua reforma previdenciária, em meio a um dia de novas manifestações multitudinárias.

Por Toni CERDÀ

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES, EUA:

Filme de terror com Winnie the Pooh provoca polêmica nos EUA

O Ursinho Pooh é conhecido como um ursinho fofo, mas ele acabou de passar por uma transformação aterrorizante como o vilão que empunha uma faca em um novo filme de terror encharcado de mel... e sangue.

Por Andrew MARSZA e Yussel GONZÁLEZ, na Cidade do México

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

