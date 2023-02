Passagem fronteiriça Turquia-Armênia é aberta pela 1ª vez em 35 anos após terremoto

Pela primeira vez em 35 anos, uma passagem foi aberta na fronteira entre Turquia e Armênia - informou a agência oficial de notícias turca Anadolu, neste sábado (11), após o forte terremoto que deixou quase 25.000 mortes.

Cinco caminhões com ajuda para as vítimas do terremoto que atingiu Turquia e Síria na segunda-feira (6) cruzaram o posto de Alican, na província de Igdir, neste sábado, noticiou a Anadolu.

