Assassinado a tiros um dos rappers mais famosos da África do Sul

O artista do hip-hop, de 35 anos, foi morto na sexta-feira à noite junto com outro homem, enquanto se dirigiam para seu veículo, na saída de um restaurante

Um dos rappers mais famosos da África do Sul, Kiernan Forbes, conhecido como AKA, foi assassinado a tiros na saída de um restaurante em Durban, no sudeste do país - anunciou sua família neste sábado (11).

"Tomamos conhecimento do falecimento do nosso querido filho com extrema tristeza", escreveram os pais de AKA, Tony e Lynn Forbes, no Twitter.

O artista do hip-hop, de 35 anos, foi morto na sexta-feira à noite junto com outro homem, enquanto se dirigiam para seu veículo, na saída de um restaurante.

"Ao que parece, foram abordados por dois suspeitos armados que cruzaram a rua na direção deles e atiraram nas vítimas à queima-roupa", disse a polícia em um comunicado.

A África do sul é um dos países mais violentos do mundo e tem uma elevada taxa de criminalidade. De acordo com as estatísticas mais recentes da polícia, um assassinato é cometido a cada 19 minutos no país.

