Líder Arsenal empata em casa com o Brentford (1-1) no Inglês

O Arsenal empatou em casa com o Brentford em 1 a 1 neste sábado e perdeu oportunidade de se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Inglês, enquanto o Tottenham foi goleado por 4 a 1 pelo Leicester.

Depois das derrotas para o Manchester City na Copa da Inglaterra e para o Everton na Premier League, os 'Gunners' chegam ao seu terceiro jogo sem vencer, antes de enfrentarem novamente o City na próxima quarta-feira.

Com 51 pontos, o time do técnico Mikel Arteta tem seis de vantagem sobre os 'Citizens', que no domingo recebem o Aston Villa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Arsenal saiu na frente com Leonadro Trossard (68'), mas o Brentford chegou ao empate com Ivan Toney pouco depois (74').

Já o Tottenham, que há uma semana conseguiu uma grande vitória sobre o Manchester City (1 a 0), foi goleado pelo Leicester e perdeu chance de entrar no Top 4.

No retorno do técnico Antonio Conte, depois de sua cirurgia para retirada da vesícula, os 'Spurs' permanecem com 39 pontos na tabela e em situação complicada na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

Jogando fora de casa, o time londrino até saiu na frente com Rodrigo Betancur (14'), mas Nampalys Mendy (23'), James Maddison (25'), Kelechi Iheanacho (45'+4) e Harvey Barnes ('81) definiram a goleada do Leicester.

Mais cedo, o Chelsea somou seu terceiro empate consecutivo na Premier League ao ficar no 1 a 1 no clássico com o West Ham, o que diminui suas chances de alcançar a zona de classificação para a Champions.

O atacante português João Félix, emprestado aos 'Blues' pelo Atlético de Madrid até o meio do ano, abriu o placar no minuto 16, depois de receber passe do argentino Enzo Fernández.

Pouco depois, o alemão Kai Havertz marcou o segundo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Ainda no primeiro tempo, o West Ham se aproveitou da passividade defensiva do Chelsea para chegar ao empate. Vladimir Coufal cruzou, Jason Boewn desviou de cabela para a segunda trave e Emerson Palmieri mandou para as redes (28').

Depois da igualdade, o Chelsea não encontrou a maneira de superar os 'Hammers', que na reta final chegaram ao gol com Tomas Soucek, mas o lance foi anulado com o auxílio do VAR por impedimento (84').

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sábado:

West Ham - Chelsea 1 - 1

Arsenal - Brentford 1 - 1

Fulham - Nottingham 2 - 0

Leicester - Tottenham 4 - 1

Crystal Palace - Brighton 1 - 1

Southampton - Wolverhampton 1 - 2

Bournemouth - Newcastle

- Domingo:

(11h00) Leeds - Manchester United

(13h30) Manchester City - Aston Villa

- Segunda-feira:

(17h00) Liverpool - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 51 21 16 3 2 46 18 28

2. Manchester City 45 21 14 3 4 53 21 32

3. Manchester United 43 22 13 4 5 36 28 8

4. Newcastle 40 21 10 10 1 34 12 22

5. Tottenham 39 23 12 3 8 42 35 7

6. Brighton 35 21 10 5 6 39 28 11

7. Fulham 35 23 10 5 8 34 30 4

8. Brentford 34 22 8 10 4 36 29 7

9. Chelsea 31 22 8 7 7 23 22 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 21 8 4 9 25 31 -6

12. Crystal Palace 25 22 6 7 9 20 30 -10

13. Leicester 24 22 7 3 12 36 38 -2

14. Nottingham 24 22 6 6 10 17 37 -20

15. Wolverhampton 23 22 6 5 11 17 31 -14

16. West Ham 20 22 5 5 12 19 27 -8

17. Leeds 19 21 4 7 10 28 36 -8

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. Bournemouth 17 21 4 5 12 19 43 -24

20. Southampton 15 22 4 3 15 18 40 -22

hap/cyj/mcd/cb

Tags