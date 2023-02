Flamengo vence Al Ahly (4-2) e fica em 3º no Mundial de Clubes

O Flamengo venceu o Al Ahly do Egito por 4 a 2 neste sábado, em Tânger (Marrocos), e terminou o Mundial de Clubes na terceira colocação.

Apesar de ter sido dominado em alguns momentos da partida pelo vice-campeão africano, que até a metade do segundo tempo vencia por 2 a 1, o rubro-negro conseguiu se impor na reta final e definir a vitória.

Gabigol (11' e 84', ambos de pênalti) e Pedro (77' e 91'+1) marcaram para o Flamengo, enquanto o Al Ahly balançou as redes com Ahmed Abdelkader (38' e 60').

Os egípcios ainda desperdiçaram um pênalti quando o jogo estava empatado em 1 a 1, no início do segundo tempo, com o goleiro Santos defendendo no canto direito a cobrança de Ali Maâloul (58').

No estádio Ibn Battouta, o Al Ahly mostrou novamente que é uma equipe de bom nível, mas os pênaltis contra e a expulsão de Khaled Abdelfattah (69') facilitaram as coisas para o time brasileiro, que acabou goleando.

