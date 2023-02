Eurodeputado belga Tarabella é acusado de corrupção e está detido

O eurodeputado belga Marc Tarabella foi acusado de "corrupção", entre outras acusações, e foi detido neste sábado (11) à espera do julgamento por suspeita de ingerências do Catar e do Marrocos nas decisões do Parlamento Europeu - informou o Ministério Público Federal.

O parlamentar socialista, de 59 anos, foi detido após ser acusado de "corrupção, lavagem de dinheiro e participação em uma organização criminosa", disse à AFP Eric Van der Sijpt, porta-voz do Ministério Público Federal.

Outras três pessoas, incluindo a eurodeputada grega Eva Kaili, já estão presas neste escândalo que eclodiu em 9 de dezembro e gerou uma onda de detenções em Bruxelas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse dia, os investigadores belgas encontraram cerca de 1,5 milhão de euros (US$ 1,6 milhão) em dinheiro em sacolas, ou malas, nas casas de Kaili e Pier Antonio Panzeri. Este último, um ex-parlamentar italiano que é um dos principais suspeitos no caso, admitiu em janeiro ter orquestrado a fraude.

Ele chegou a um acordo com o Ministério Público para receber uma pena de no máximo um ano de prisão, em troca de informações precisas sobre a fraude e os envolvidos. Segundo a imprensa belga, em dezembro, pouco depois de sua prisão, Panzeri acusou Tarabella.

Contou que pagou a ele "entre 120.000 e 140.000 euros (US$ 128.000-150.000)" em várias ocasiões por sua ajuda em assuntos relacionados ao Catar.

Tarabella rejeita as acusações e pediu permissão para dar sua versão dos fatos.

A Justiça belga teve de esperar até que a conclusão do processo de suspensão de sua imunidade parlamentar, em 2 de fevereiro, para tomar qualquer providência.

Na mesma investigação, outro eurodeputado socialista, o italiano Andrea Cozzolino, também privado da imunidade em 2 de fevereiro, foi detido na sexta-feira (10), na Itália, no âmbito de um mandado de prisão internacional, confirmou Van der Sijpt, neste sábado, em conversa com a AFP.

Agora, a Justiça belga aguarda sua extradição.

mad/oaa/mab/an/tt

Tags