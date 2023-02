Blinken conversa com governo de Daniel Ortega sobre 'importância do diálogo'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou, na sexta-feira (10), que conversou com seu homólogo da Nicarágua, Denis Moncada, sobre "a importância do diálogo construtivo".

"Depois da libertação, ontem, de 222 presos políticos nicaraguenses, hoje falei com o ministro das Relações Exteriores nicaraguense (Denis) Moncada sobre a importância do diálogo construtivo para construir um futuro melhor para o povo nicaraguense", afirmou Blinken em sua conta no Twitter.

Os Estados Unidos afirmam que a soltura foi uma decisão "unilateral" do governo de Ortega e que Washington se limitou a "facilitar o transporte dessas pessoas, uma vez libertadas".

Todos tiveram de assinar um documento, dizendo que concordavam em viajar "voluntariamente".

Dois se negaram, entre eles o bispo católico Rolando Álvarez, condenado na sexta-feira a 26 anos de prisão.

Os opositores podem permanecer nos Estados Unidos por razões humanitárias durante dois anos e receberão assistência médica e legal.

