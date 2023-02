Suposto mandante do assassinato de promotor paraguaio é preso no Rio

A Polícia Federal (PF) informou nesta sexta-feira (10) que prendeu no Rio de Janeiro um dos supostos mandantes do assassinato do promotor antimáfia, o paraguaio Marcelo Pecci.

De nacionalidade paraguaia e identificado como Miguel Insfrán pelo Ministério Público, o suspeito foi detido na quinta-feira (09) no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

Conhecido como "Tio Rico", Insfrán era considerado um foragido internacional, buscado pela Justiça paraguaia e a Interpol por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes. O criminoso era um "alvo prioritário" no âmbito da cooperação entre a polícia brasileira e internacional, acrescentou a Polícia Federal em nota.

A Justiça colombiana processou em agosto passado um colombiano acusado de ter coordenado o crime junto com outras quatro pessoas.

Pecci, 45 anos, foi assassinado em 10 de maio de 2022 na presença de sua esposa grávida, a jornalista paraguaia Claudia Aguilera. O casal estava de férias na ilha de Barú, no norte da Colômbia.

No ano passado, a imprensa colombiana e o próprio presidente Gustavo Petro apontaram Insfrán e o uruguaio Sebastián Marset, atualmente foragido, como os supostos mandantes do assassinato de Pecci, embora nem a Justiça colombiana nem a paraguaia tenham formalizado acusações contra eles.

Especializado em crime organizado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, o promotor investigava associações criminosas no Brasil e libaneses que lavavam dinheiro na Tríplice Fronteira, região entre Paraguai, Brasil e Argentina.

O homem apontado como o suposto mandante do assassinato foi levado para um presídio na zona norte do Rio, onde permanece "à disposição da Justiça", segundo a Polícia Federal.

O procurador-geral de Assuntos Internacionais do Paraguai, Manuel Doldán, pediu às autoridades brasileiras que Insfrán, considerado "altamente perigoso", continue detido enquanto avança o processo de extradição.

