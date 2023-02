Rússia anuncia corte de produção de petróleo em 500.000 barris por dia

O vice-primeiro-ministro russo de Energia, Alexander Novak, anunciou nesta sexta-feira (10) que a Rússia reduzirá sua produção de petróleo bruto em 500.000 barris por dia em março, um anúncio que disparou os preços do petróleo nos mercados.

"A Rússia reduzirá sua produção, voluntariamente, em 500.000 barris por dia em março", declarou Novak, citado pelas agências de notícias russas.

As vendas do país foram prejudicadas, desde dezembro, por um teto no preço de seu petróleo bruto imposto pelos países do G7, União Europeia e Austrália.

A redução anunciada de 500 mil barris por dia representa um corte de 5%, ante uma produção diária de 9,5 milhões de barris.

Essa redução se soma à limitação acordada pelo cartel de petróleo Opep+, liderado por Rússia e Arábia Saudita, que decidiu cortar a produção conjunta em 2 milhões de barris por dia para sustentar os preços.

Segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, "houve conversas com um certo número de membros da Opep+" antes de fazer o anúncio.

Representantes de outros membros desse cartel de países produtores de petróleo disseram à agência Bloomberg que não vão compensar a queda na produção russa.

Os temores de uma escassez de petróleo impulsionaram os preços do petróleo nesta sexta-feira.

