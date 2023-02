Reino Unido evita recessão, mas ameaça à economia persiste

A economia britânica evitou "por pouco" uma recessão técnica, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (10), embora ainda não esteja totalmente fora de perigo devido à alta da inflação e a previsão de contração nos próximos meses.

Após um contração de 0,3% no terceiro trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico registrou crescimento zero no último trimestre do ano, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Os resultados, no entanto, conseguiram evitar uma recessão técnica, quando há um crescimento negativo em dois trimestres consecutivos.

Apesar disso, a tendência não é otimista, já que em dezembro, o PIB caiu 0,5%, após um crescimento de 0,1% no mês anterior, indicou o ONS.

Embora a estagnação trimestral tenha sido antecipada por analistas, a forte de dezembro, mês das festas de Natal, não estava nas previsões.

Em 2022, a economia do Reino Unido cresceu 4,1%, após 7,4% no ano anterior, informou o instituto.

O país encolheu mais em 2020 do que as outras economias do G7 e continua sendo o único do grupo que não recuperou o nível do PIB de antes da pandemia de covid. Sua economia ainda está 0,8% abaixo do número de 2019, confirmou o ONS.

Além disso, a inflação, que há meses passa dos 10%, provocou uma grave crise, com o aumento do custo de vida e greves constantes em todos os setores, que exigem aumentos salariais.

"Ainda não estamos fora de perigo, sobretudo no que diz respeito da inflação", declarou o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, considerando que este movimento demonstra que a economia britânica "é mais resistente do que muitos acreditam".

A Alemanha, que também enfrenta dificuldades por conta da crise energética após a invasão russa à Ucrânia, viu o seu PIB registrar uma contração inesperada de 0,2% no quarto trimestre, após crescer 0,4% no anterior, segundo dados do final de janeiro.

Embora o aumento de preços no Reino Unido mostre sinais de desaceleração, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, expressou preocupação sobre a inflação muito alta a um comitê parlamentar, na quinta-feira (9).

Suas declarações aumentaram as expectativas por novas altas na taxa de juros da entidade, que na semana passada subiu pela décima vez seguida, meio ponto percentual, a 4%, o que não acontecia desde a crise financeira mundial de 2008.

O Banco da Inglaterra também prevê que a economia britânica sofrerá retração em todos os trimestres de 2023.

"A economia se livrou por pouco de uma recessão em 2022. No entanto, ainda que não se sintam todas as consequências da alta da inflação e da taxa de juros, acreditamos que haverá uma recessão em 2023", disse Paul Dales, um analista da Capital Economics.

"Mesmo que não possamos rotular como uma recessão na economia, está evidente que o Reino Unido está passando por um momento difícil e que todos sentem o efeito desse mal-estar econômico", analisou Laura Suter, analista da AJ Bell.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) previu que o Reino Unido será o único país do G7 com crescimento negativo até 2023.

