Presidente sírio visita vítimas do terremoto

O presidente sírio, Bashar al-Assad, visitou nesta sexta-feira (10) as vítimas do terremoto de Aleppo (norte), pela primeira vez desde segunda-feira (6), quando ocorreu esse sismo que deixou mais de 3.300 mortos no país - anunciou a presidência.

A imprensa oficial síria publicou imagens do chefe de Estado, acompanhado da primeira-dama, Asma, visitando vítimas no Hospital Universitário de Aleppo.

O presidente também visitou bairros afetados de Aleppo, a segunda maior cidade do país, conforme imagens divulgadas da presidência.

O terremoto deixou 415 mortos e 1.050 feridos na província homônima, de acordo com um balanço provisório do Ministério da Saúde.

Ao todo, foram pelo menos 3.377 óbitos no país, segundo dados provisórios do governo e de socorristas em áreas rebeldes.

Nos setores controlados pelo governo, 1.347 pessoas morreram e, nas áreas rebeldes, mais de 2.030.

Na Síria e na Turquia, o balanço global do terremoto é de mais de 21.700 mortos.

A Síria recebeu ajuda de vários países, principalmente dos árabes.

O presidente sírio espera que a tragédia seja uma saída para o isolamento diplomático, no qual seu país está mergulhado desde o início da guerra civil em 2011.

