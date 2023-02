PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TURQUIA SÍRIA TERREMOTO: Mais de 21.700 mortos em terremoto na Turquia e Síria

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia denuncia novo ataque russo contra instalações de energia

EUA BRASIL POLÍTICA: Biden e Lula se reúnem para falar sobre democracia e meio ambiente

=== TURQUIA SÍRIA TERREMOTO ===

BAB AL HAWA:

Número de mortes em terremoto na Turquia e Síria supera 21.700

As equipes de emergência prosseguiam nesta sexta-feira com as buscas por sobreviventes entre os escombros provocados pelo terremoto que afetou a Síria e a Turquia na segunda-feira, um dos mais devastadores em décadas na região, bom um balanço provisório de 21.700 mortos.

DEIR BALLUT:

Acampamentos de deslocados acolhem sobreviventes do terremoto na Síria

Depois de perder sua família e sua casa no devastador terremoto que atingiu Turquia e Síria, Duaa al Ghadban encontrou abrigo em um campo de deslocados no norte sírio.

ANTAKYA:

Adolescente é resgatada com vida dos escombros na Turquia

Os moradores deram o alerta: escutaram um ruído atrás de uma parede. Após cinco horas de trabalho, os socorristas conseguiram tirar Melda Adtas com vida dos escombros deixados pelo terremoto na Turquia.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia denuncia novo grande ataque russo contra instalações de energia

A Rússia executou nesta sexta-feira (10) outro "ataque em larga escala" com mísseis e drones explosivos, que atingiram instalações de energia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Romênia negou que dois projéteis sobrevoaram seu território, após acusações neste sentido do governo de Kiev.

EKATERIMBURGO:

'Guarda feminina' é formada para combate nos Urais russos

A cerca de 2.000 quilômetros do "front" ucraniano, um grupo de mulheres treina o uso de fuzis kalashnikov sob as ordens de um instrutor militar. Seu objetivo: estarem preparadas para "defender" a Rússia.

=== EUA BRASIL POLÍTICA ===

WASHINGTON:

Biden e Lula se reúnem para falar sobre democracia e meio ambiente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne nesta sexta-feira (10) com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma conversa sobre democracia e meio ambiente, com a sombra do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro como pano de fundo.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

MANOKO:

Indígenas amazônicos siekopai lutam para retornar a sua terra ancestral

Eles se autodenominam "pessoas multicoloridas", ou siekopai, devido às pinturas corporais e aos adornos que utilizavam em seu lar, no coração da Amazônia. Mas coroas de plumas e os colares de dente de animais são reservados agora para ocasiões especiais.

JULIACA:

Manifestação em memória de vítimas de protestos no Peru termina com quase 50 feridos

A manifestação organizada por moradores de Juliaca (sul) na quinta-feira em memória dos 18 civis mortos em janeiro, durante os protestos que exigem a renúncia da presidente do Peru Dina Boluarte, terminou com quase 50 feridos, incluindo policiais e menores de idade.

-- EUROPA

BRUXELAS:

Líderes da UE aprovam regras mais severas contra imigrantes sem documentos

Os líderes da União Europeia (UE) concordaram em endurecer as regras para facilitar a deportação de demandantes de asilo que tiveram os pedidos rejeitados, anunciou nesta sexta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

-- ÁFRICA

GODE:

A seca na Etiópia alimenta a violência doméstica e os casamentos forçados

Forçada por sua família a se casar, a jovem Bisharo aguentou apenas cinco dias com o marido abusador antes de fugir de casa para o sul da Etiópia, território assolado pela seca.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Reino Unido evita recessão, mas ameaça à economia persiste

A economia britânica evitou "por pouco" uma recessão técnica, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (10), embora ainda não esteja totalmente fora de perigo devido à alta da inflação e a previsão de contração nos próximos meses.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

