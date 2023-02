Milan vence Torino (1-0) com gol de Giroud e sobe para terceiro no Italiano

Com um gol de cabeça, o atacante francês Olivier Giroud recolocou o Milan no caminho da vitória ao derrotar o Torino (1-0), depois de dois empates e três derrotas na Serie A, nesta sexta-feira, no estádio San Siro, no jogo que abriu a rodada do futebol italiano.

O atual campeão do 'Scudetto' ocupa provisoriamente a terceira posição, 15 pontos atrás do líder Napoli, que enfrenta o último colocado Cremonese no domingo, e dois atrás da Inter de Milão (2ª), que visita a Sampdoria na segunda-feira.

Na mesma linha das suas últimas atuações, os 'rossoneri' jogaram com o freio de mão puxado durante 45 minutos, com erros individuais que poderiam ter custado caro.

Mas melhoraram após o intervalo, graças a um Giroud ambicioso: o atacante da seleção francesa cabeceou após um cruzamento de seu compatriota Theo Hernandez (62') para marcar o gol que valeu três pontos.

O Milan encerra assim uma série negativa de sete jogos sem vencer, com quatro derrotas consecutivas, contando todas as competições. Tudo isso sob o olhar do veterano atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que assistiu ao jogo do banco de reservas em seu retorno à equipe, mais de oito meses após uma cirurgia no joelho esquerdo.

Uma vitória também conseguida sem sofrer gols, o que não acontecia ao Milan no campeonato desde o dia 8 de novembro (0-0 contra a Cremonese), a quatro dias de receber o Tottenham nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Torino 1 - 0

- Sábado:

(11h00) Empoli - Spezia

(14h00) Lecce - Roma

(16h45) Lazio - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Udinese - Sassuolo

(11h00) Bologna - Monza

(14h00) Juventus - Fiorentina

(16h45) Napoli - Cremonese

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Salernitana

(16h45) Sampdoria - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 21 18 2 1 51 15 36

2. Inter 43 21 14 1 6 41 26 15

3. Milan 41 22 12 5 5 38 30 8

4. Roma 40 21 12 4 5 28 18 10

5. Lazio 39 21 11 6 4 37 17 20

6. Atalanta 38 21 11 5 5 39 24 15

7. Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1

8. Udinese 29 21 7 8 6 28 23 5

9. Bologna 29 21 8 5 8 28 31 -3

10. Juventus 26 21 12 5 4 33 17 16

11. Monza 26 21 7 5 9 27 30 -3

12. Empoli 26 21 6 8 7 19 26 -7

13. Fiorentina 24 21 6 6 9 23 28 -5

14. Lecce 23 21 5 8 8 21 24 -3

15. Sassuolo 23 21 6 5 10 24 31 -7

16. Salernitana 21 21 5 6 10 25 41 -16

17. Spezia 18 21 4 6 11 17 35 -18

18. Hellas Verona 14 21 3 5 13 19 33 -14

19. Sampdoria 10 21 2 4 15 10 36 -26

20. Cremonese 8 21 0 8 13 15 37 -22

