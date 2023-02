Leilão de recordações de ator de 'Star Wars' é interrompido a pedido de sua viúva

Uma coleção de objetos de "Star Wars" pertencentes ao ator Peter Mayhew, que deu vida ao Chewbacca, será devolvida à sua viúva, que não viu com bons olhos seu reaparecimento em um leilão cobiçado pelos fãs da saga.

Meyhew, falecido em 2019, era um ator britânico de 2,21 metros que interpretou o alienígena Chewbacca no filme original e no resto da franquia até 2015.

Ele e sua esposa, Angie, venderam sua casa de Keighley, no norte da Inglaterra, há 25 anos, e deixaram as lembranças de "Star Wars" no sótão. Entre os itens, havia roteiros e fotos autografadas.

Os novos proprietários os encontraram e entregaram a especialistas em leilões, que compartilharam os achados com a mídia e anunciaram uma venda em fevereiro.

A casa de leilões Ryedale Auctioneers havia estabelecido estimativas modestas de 150 libras (cerca de 950 reais) por item, mas esperava grande interesse.

Alertada pelos comentários dos fãs, a viúva do ator publicou no Twitter da Fundação Peter Mayhew, uma organização beneficente em sua memória: "Parte meu coração ver nossos pertencentes sendo leiloados dessa forma".

Ela explicou que os problemas de mobilidade do marido o haviam impedido de "acessar o sótão para pegar o resto dessas lembranças". Era "um dos maiores arrependimentos" do casal, garantiu.

Nesta sexta-feira, a casa de leilões retirou as imagens dos objetos de sua página na internet.

"Sabendo o quanto significam para a fundação (...), os vendedores estão muito satisfeitos em doá-los à fundação para que permaneçam em sua coleção privada, não por lucros, mas para que os fãs tenham acesso a eles para sempre", afirmou o proprietário do estabelecimento, Angus Ashworth, em um comunicado.

