Jovem é morto a tiros perto da Times Square, em Nova York

Um jovem foi morto a tiros na noite de quinta-feira (9) em Nova York, perto de Times Square, um dos cartões-postais da cidade, que proibiu o porte de armas no ano passado, informaram as autoridades.

A polícia relatou que respondeu a uma ligação de emergência por volta das 17h30 locais (19h30 de Brasília) e encontrou a vítima com um tiro no peito próximo a West 44 Street e a Oitava Avenida, a poucos minutos a pé da Times Square.

O homem de 22 anos, que não foi identificado, morreu horas depois no hospital Mount Sinai West, informou o Departamento de Polícia de Nova York em um comunicado, acrescentando que está investigando o ocorrido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um tiroteio do lado de fora de um restaurante fast-food perto dos grandes painéis iluminados da Times Square e da multidão de turistas, deixou centenas de pessoas em pânico, informou a imprensa local.

"Houve uma grande quantidade de pessoas tentando fugir", disse Will Colon, que presenciou o momento dos disparos, ao New York Daily News.

"Foram dois jovens que atiraram nele", contou, relatando que o corpo do jovem ficou caído na calçada. "Ele estava tremendo. Não parecia que iria sobreviver", acrescentou.

Dois homens armados fugiram à pé do local pela Oitava Avenida, disseram fontes não identificadas ao Daily News.

Desde setembro de 2022, a legislação do estado de Nova York proíbe o porte de armas em áreas sensíveis como bares, bibliotecas, escolas, edifícios governamentais, hospitais e locais vulneráveis e com tráfego intenso, incluindo a sempre movimentada Times Square.

As restrições não foram bem recebidas pelos defensores do porte de armas, que recorreram à justiça.

No ano passado, o prefeito da cidade, Eric Adams, um ex-policial, apresentou painéis com a frase "Times Square: uma zona livre de armas".

Após um aumento no número de homicídios com armas de fogo em 2020 e 2021, os assassinatos caíram para 433 no ano passado na cidade de 8,5 milhões de habitantes, que recebe 50 milhões de turistas por ano.

nr/sco/ssy/ad/mar/yr

Tags