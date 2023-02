Irã informa ter detido 'responsáveis' por ataque com drones

O Ministério da Inteligência do Irã informou, nesta sexta-feira (10), que deteve os "principais responsáveis" por um ataque com drones lançado em janeiro contra uma instalação militar no centro do país e que tem provas que responsabilizam Israel.

"Os principais responsáveis pela tentativa frustrada de sabotar um dos centros industriais do Ministério da Defesa em Isfahan foram identificados e presos", informou a pasta em nota, publicada pelo Ministério de Inteligência e pela agência de inteligência dos Corpos dos Guardiões da Revolução Islâmica.

O documento também acrescentou que, durante a operação, conseguiu-se demostrar a "implicação de mercenários do regime sionista temporal [Israel]" e que "informações adicionais" serão publicadas "no momento apropriado".

O Irã já tinha acusado Israel de estar por trás deste ataque, através de uma carta que seu embaixador nas Nações Unidas enviou ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

Os drones atingiram uma instalação militar iraniana na província de Isfahan em 28 de janeiro e provocaram "danos menores", segundo o Ministério da Defesa da República Islâmica.

Os dois países travam uma guerra não declarada há anos. Israel acusa o Irã de querer desenvolver a bomba atômica. Teerã nega estas acusações.

