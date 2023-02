Guardiola garante que seguirá leal ao Manchester City apesar das acusações contra o clube

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta sexta-feira que não tem a intenção de deixar o clube campeão inglês, recentemente acusado de cometer mais de 100 infrações contábeis pela Premier League.

Se considerado culpado pela comissão independente que investiga o caso, o City pode enfrentar uma retirada de pontos ou até mesmo o rebaixamento da primeira divisão da Inglaterra por infrações supostamente cometidas entre as temporadas de 2009/10 e 2017/18.

Guardiola disse anteriormente que iria embora se descobrisse que o City mentiu para ele sobre as alegações de que haviam infligido as regras do 'fair-play' financeiro (FFP).

No entanto, o técnico espanhol, que conquistou quatro títulos da Premier League nos últimos cinco anos, disse acreditar que este caso terminará da mesma forma que a acusação anterior da Uefa.

Em fevereiro de 2020, o City foi banido das competições da Uefa por dois anos pelo órgão regulador do futebol europeu, por "violações graves do 'fair-play' financeiro", mas a sanção foi anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) posteriormente nesse mesmo ano.

"A primeira coisa que pensei foi que já estávamos condenados", declarou Guardiola nesta sexta-feira na coletiva de imprensa antes da partida contra o Aston Villa neste domingo.

"Caso não sejamos inocentados, aceitaremos o que o juiz ou a Premier League decidirem. Mas, o que acontece se acabarmos na mesma situação (como na acusação da Uefa) e somos inocentes? O que acontecerá para restabelecer ou nos pagar pelos danos?"

Guardiola recentemente renovou seu contrato com o time do Etihad Stadium até 2025, e já passou sete anos no clube, um recorde em sua carreira de treinador.

"Não vou me mover desta cadeira. Garanto a vocês mais do que nunca que quero ficar", disse ele. "Às vezes tenho dúvidas porque sete ou oito anos é muito tempo, mas agora não quero me mudar".

"As pessoas dizem 'mentiram para você'. Não mentiram para mim. Veja o que aconteceu com a Uefa".

"Agora é o mesmo caso. Por que eu deveria desconfiar do meu pessoal e confiar nos dirigentes de outros clubes?"

Guardiola acredita que essas acusações emanam do interesse próprio dos clubes rivais do City na Premier League.

"Eles estabeleceram um precedente com o que fizeram conosco", disse ele. "Que tenham cuidado no futuro, porque muitos clubes podem dar sugestões e acusar outros, como nos acusam, sem ser inocentes".

"Se eles fazem um esforço para se livrar de nós, é claro que acreditam que não nos comportamos corretamente. Podemos aceitar, mas vamos nos defender", explicou Guardiola.

O treinador não acredita que este drama afete o jogo de seus jogadores.

"Dói que eles queiram tirar o que conquistamos em campo", disse Guardiola. "Tenho a sensação de que nas partidas todos farão o seu trabalho. Os jogadores em campo e os advogados no tribunal".

