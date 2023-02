Grupo curdo PKK anuncia suspensão temporária de 'operações' na Turquoa após terremoto

O partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) suspendeu de forma temporária as "operações" na Turquia após o terremoto, anunciou um comandante do movimento, considerado um grupo terrorista pelo governo turco.

"Interromper as operações na Turquia, nas cidades. Decidimos não realizar executar nenhuma operação enquanto o Estado turco não nos atacar", declarou Cemil Bayik, comandante do movimento, citado pela agência de notícias ANF, próxima ao PKK.

"O terremoto provocou uma grande catástrofe. (...) Milhares dos nossos cidadãos continuam sob os escombros (...) Todos devem ser mobilizados e usar todos os seus recursos", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PKK, que iniciou uma luta armada contra o exército turco em 1984, é considerado uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e a União Europeia.

O exército turco executa operações com frequência contra o PKK na Turquia, mas também contra suas bases no Iraque e ataca as Unidades de Proteção Popular (YPG) na Síria, aliadas dos Estados Unidos na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico, mas acusadas pela Turquia de terem vínculos com o PKK.

bg/ach/mis/meb/es/fp

Tags