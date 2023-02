Ex-governador russo é condenado a 22 anos de prisão por homicídios

Um tribunal russo condenou a 22 anos de prisão, nesta sexta-feira (10), o ex-governador Sergei Furgal, cuja prisão em 2020 provocou protestos em massa no Extremo-Oriente da Rússia.

Ele foi considerado culpado de tentativa de homicídio e de ter ordenado o assassinato de dois empresários no extremo-leste do país há quase duas décadas, disse à AFP uma porta-voz do tribunal regional de Moscou.

Furgal alega inocência. Seu advogado disse à agência de notícias Ria-Novosti que seu cliente vai recorrer da sentença.

Governador da região de Khabarovsk entre 2018 e 2020, Furgal, de 52 anos, gozava de grande popularidade neste território. Elegeu-se após derrotar, por ampla margem, um candidato do partido do presidente Vladimir Putin.

Ele foi preso em 9 de julho de 2020, o que deflagrou manifestações que mobilizaram milhares de pessoas durante semanas. Seus apoiadores afirmavam que sua prisão era política.

Julgado em Moscou, a milhares de quilômetros de Khabarovsk, Furgal é acusado de ter ordenado o assassinato de dois empresários e de ter organizado um atentado contra um terceiro, entre 2004 e 2005.

Outros três homens, acusados de serem seus cúmplices, também foram condenados nesta sexta-feira, a penas entre nove anos e meio e 21 anos de prisão, segundo agências de notícias russas.

