Eurodeputado italiano é preso em Nápoles por escândalo de corrupção

O eurodeputado italiano Andrea Cozzolino, que estava na mira da justiça belga pelo suposto escândalo de corrupção que beneficiou o Catar e o Marrocos, foi preso nesta sexta-feira (10), noticiou a imprensa italiana.

Cozzolino foi detido sob um mandado de detenção europeu ao sair de uma clínica em Nápoles, onde havia ido para realizar exames médicos, segundo a agência local Ansa.

Sua imunidade, junto com a do eurodeputado belga Marc Tarabella, foi levantada em 2 de fevereiro por votação no Parlamento Europeu.

De acordo com um relatório parlamentar, Cozzolino "é suspeito de ter participado de um acordo com outras pessoas para colaborar com o fim de proteger os interesses de Estados estrangeiros no Parlamento Europeu".

O documento aponta que o eurodeputado impediu "a adoção de resoluções parlamentares que podiam prejudicar os interesses destes Estados, em troca de dinheiro".

Cozzolino foi presidente da delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Magreb até janeiro.

Cinco pessoas já estão presas pelo escândalo, deflagrado quando malas com o equivalente a mais de um milhão e meio de dólares em dinheiro vivo foram encontradas nas casas dos suspeitos.

Entre os detidos estão a eurodeputada grega Eva Kaili, que ocupou uma das 14 vice-presidências do Parlamento Europeu, seu companheiro, o assessor parlamentar Francesco Giorgi, e o ex-legislador italiano Pier Antonio Panzeri.

As autoridades do Catar e do Marrocos negam qualquer ligação com o caso.

