EUA derrubam objeto que sobrevoava o Alasca

O presidente americano, Joe Biden, ordenou que fosse derrubado um objeto que sobrevoava o Alasca a grande altitude, informou nesta sexta-feira um porta-voz da Casa Branca, sem divulgar detalhes sobre a natureza ou origem do mesmo.

"O presidente ordenou às forças militares que derrubassem o objeto", declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. O incidente ocorreu por volta das 19h30 GMT (16h30 de Brasília).

O objeto era muito menor do que o grande balão chinês que cruzou os Estados Unidos na semana passada e foi derrubado no sábado por um caça na costa do Atlântico, explicou Kirby. Era, "aproximadamente, do tamanho de um carro pequeno", e voava a cerca de 12 mil metros, afirmou. Foi abatido no norte do Alasca, próximo à fronteira com o Canadá, e caiu na água gelada, o que facilitará a sua recuperação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esperamos recuperar os restos, uma vez que caíram não só em nosso espaço territorial, mas também no que acreditamos ser água congelada", indicou. Biden, que tomou conhecimento da presença do objeto ontem à noite, mandou derrubá-lo porque poderia ser "uma ameaça razoável" para a aviação.

Kirby ressaltou, porém, que ainda não se sabe nada sobre o objeto. "Não sabemos a quem pertence, se a um Estado ou a uma empresa", disse. "Não entendemos o propósito." Na manhã de hoje, Biden deu a ordem para destruí-lo, e ele foi derrubado na primeira hora da tarde, acrecentou.

O Exército americano enviou um avião para observar o objeto antes de que ele fosse derrubado, e "a avaliação do piloto foi de que não estava tripulado", declarou. Questionado sobre o assunto na Casa Branca, Biden afirmou que a operação "foi um sucesso".

Segundo o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, um F-22 Raptor derrubou o objeto com um míssil AIM-9X, assim como foi feito com o balão chinês.

aue/dax/sms/bgs/gm/llu/mvv/jc/lb

Tags