Detido na Turquia o empreiteiro de uma torre que caiu no terremoto

O empreiteiro responsável por um prédio de 12 andares que caiu na Turquia devido ao terremoto de segunda-feira foi preso enquanto tentava sair do território turco, noticiou nesta sexta (10) a agência estatal Anadolu.

Cerca de 800 pessoas estariam sob os escombros do condomínio residencial Rönesans, construído para abrigar 250 apartamentos na província de Hatay, no sul do país.

O empreiteiro foi detido em um aeroporto de Istambul quando tentava deixar a Turquia rumo a Montenegro, levando uma quantia significativa de dinheiro.

Apresentado nas redes sociais como "um recanto paradisíaco", o condomínio de luxo desmoronou por completo com o abalo sísmico, que atingiu a Turquia e a Síria e deixou mais de 23 mil mortos.

Segundo a imprensa turca, entre as vítimas no local estariam o jogador de futebol ganês Christian Atsu, do clube Hatayspor, e o diretor esportivo do time, Taner Savut.

As equipes de resgate continuam trabalhando para tentar encontrar sobreviventes no Rönesans.

Desde segunda-feira, foi denunciado na mídia turca a responsabilidade de alguns empreiteiros, que haviam empregado materiais de má qualidade e não teriam respeitado as normas.

"As investigações sobre os edifícios derrubados seguem em andamento. Os responsáveis serão apontados e deverão ser responsabilizados perante a justiça", afirmou nesta sexta o ministro turco da Justiça, Bekir Bozdag.

