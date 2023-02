Biden irá à Polônia para aniversário da invasão russa da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará este mês à Polônia, uma aliada da Otan, para o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (10).

Biden ficará na Polônia de 20 a 22 de fevereiro e se reunirá com o presidente polonês, Andrzej Duda, bem como com representantes dos Nove de Bucareste, um grupo de aliados da Otan do Leste Europeu, disse a secretária de imprensa americana, Karine Jean-Pierre.

A reunião servirá para "falar sobre nossa cooperação bilateral e nossos esforços coletivos para apoiar a Ucrânia e fortalecer as capacidades de dissuasão da Otan", informou.

Biden deverá dar um discurso no qual repetirá que os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

A Polônia é o principal centro de recepção de refugiados ucranianos e de ajuda militar ocidental, em grande parte vinda dos Estados Unidos. Considera-se improvável que Biden visite a vizinha Ucrânia devido a questões de segurança.

