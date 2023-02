Bia Haddad vence Rybakina e avança às semifinais em Abu Dabi

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, número 14 do mundo, se classificou para as semifinais do torneio de Abu Dabi, após vencer a cazaque Elena Rybakina (10ª) nesta sexta-feira por 2 sets a 1, parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

A brasileira vai enfrentar agora a suíça Belinda Bencic (9ª), que venceu a americana Shelby Rogers, valendo uma vaga na final do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Resultados desta sexta-feira do torneio WTA de Abu Dabi.

. Simples feminino - Quartas de final:

Qinwen Zheng (CHN) x Daria Kasatkina (RUS/N.1) 6-1, 6-2

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.6) x Elena Rybakina (CAZ/N.3) 3-6, 6-3, 6-2

Belinda Bencic (SUI/N.2) x Shelby Rogers (EUA) 7-6 (7/5), 6-2

Liudmila Samsonova (RUS/N.8) x Veronika Kudermetova (RUS/N.4) 6-3, 6-3

./bds/iga/aam

Tags