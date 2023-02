Argentino Diego Cocca é apresentado como novo técnico do México visando a Copa de 2026

O argentino Diego Cocca foi apresentado nesta sexta-feira como o novo técnico da seleção mexicana para liderar o processo rumo à Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Ficou decidido que é o senhor Diego Cocca, estamos convencidos de que foi uma boa decisão e que vamos ter sucesso com Diego no comando, ele é um homem trabalhador, é um grande estrategista", disse Rodrigo Ares de Parga, diretor executivo de seleções nacionais da Federação Mexicana de Futebol (FMF).

Em entrevista coletiva no Centro de Alto Rendimento da FMF, na zona sul da Cidade do México, Ares de Parga explicou que cinco candidatos foram entrevistados no processo de escolha do novo técnico do 'Tri'.

Os requisitos que Cocca atendeu foram quatro: conhecimento do futebol mexicano, conhecimento das características do jogador mexicano, gestão adequada de grupo e experiência e conquistas.

Nascido em Buenos Aires no dia 11 de fevereiro de 1972, Diego Cocca é o 45º técnico da história da seleção mexicana (incluindo cinco interinos e um suplente) desde 1923, e o quinto argentino.

Cocca substitui o compatriota Gerardo 'Tata' Martino, que não conseguiu levar o México às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022.

